Вонзил нож в грудь: в Кургане арестован мужчина по обвинению в убийстве знакомой

В Кургане 51-летний мужчина арестован по обвинению в убийстве знакомой, совершенном с помощью ножа. Конфликт в квартире обвиняемого привел к смертельному ранению женщины, которая скончалась в больнице. Информацию сообщили в следственном управлении СК РФ по Курганской области.

«По версии следствия, в ночь на 26 октября текущего года мужчина распивал спиртное со знакомой в своей квартире. В ходе произошедшего конфликта он взял кухонный нож и нанес женщине удар в область грудной клетки. Потерпевшая была госпитализирована, однако от полученного проникающего ранения скончалась в медицинском учреждении», — говорится в сообщении telegram-канала курганского следственного управления.