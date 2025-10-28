Логотип РИА URA.RU
Вонзил нож в грудь: в Кургане арестован мужчина по обвинению в убийстве знакомой

Житель Кургана позвал в гости знакомую, которую убил ножом во время ссоры
28 октября 2025 в 18:51
Курганец арестован после гибели женщины от удара ножом

Фото: Стас Этвеш © URA.RU

В Кургане 51-летний мужчина арестован по обвинению в убийстве знакомой, совершенном с помощью ножа. Конфликт в квартире обвиняемого привел к смертельному ранению женщины, которая скончалась в больнице. Информацию сообщили в следственном управлении СК РФ по Курганской области.

«По версии следствия, в ночь на 26 октября текущего года мужчина распивал спиртное со знакомой в своей квартире. В ходе произошедшего конфликта он взял кухонный нож и нанес женщине удар в область грудной клетки. Потерпевшая была госпитализирована, однако от полученного проникающего ранения скончалась в медицинском учреждении», — говорится в сообщении telegram-канала курганского следственного управления.

Мужчина был задержан в тот же день и признался в содеянном. Ему предъявлено обвинение, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

