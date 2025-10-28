Тюменские бизнесмены скупают магазины разливных напитков

В Тюмени открываются новые магазины разливных напитков Фото: Илья Московец © URA.RU

Тюменские предприниматели скупают действующие магазины разливных напитков. Об этом URA.RU рассказал один из местных бизнесменов. Кроме этого, на онлайн-площадках бесплатных объявлений всего за несколько недель стало в два раза меньше публикацией о продаже таких торговых точек.

«Летом на сайтах бесплатных объявлений стабильно было восемь-девять публикаций о продаже действующих магазинов разливных напитков. Сейчас — три-четыре. В этом году власти ужесточили требования к работе таких торговых точек, поэтому предприниматели на некоторые время потеряли интерес к ведению бизнеса такого рода. Сейчас коммерсанты снова начали его проявлять. В Тюмени не только активно скупают готовые магазины разливных напитков, но и открывают новые», — рассказал собеседник URA.RU.

По информации, размещенной на онлайн-площадках бесплатных объявлений, самый недорогой магазин разливных напитков, выставленный на продажу, стоит 65 000 рублей. Приобретение торговой точки с максимальной ценой обойдется в 850 000 рублей.

