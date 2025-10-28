В Тюмени представили проект обновления района Мельникайте

Сердцем обновленного района станет квартал «Страна.Прибрежная» Фото: предоставлено ГК «Страна Девелопмент»

Жителям Тюмени рассказали, как изменится район Мельникайте, центральным элементом обновления которого стал жилой квартал «Страна.Прибрежная». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГК «Страна Девелопмент», строящийся проект вдохновлен историей района, в котором в XX веке жили судостроители. Одной из отличительных черт места станет архитектура, навеянная атмосферой круизов и морских путешествий.

«Погружая в атмосферу района, в котором появился жилой комплекс „Страна.Прибрежная“, мы хотим дать возможность будущим жителям прикоснуться к истории, которой пропитана локация. Наделить их жизнь романтикой открытий, путешествий и круизов», — рассказали в ГК «Страна Девелопмент».

История района Мельникайте связана с Тюменским судостроительным заводом, чья история начинается еще в XIX веке. На этом предприятии строились пароходы и баржи, а сам район формировался как поселок для рабочих. Об этом до сих пор напоминают местные названия. Например, Тихоокеанский переулок или спорткомплекс «Прибой».

Архитектурная концепция проекта «Страна.Прибрежная» получила название «Жизнь как круиз». Дома в комплексе возводятся полукругом, образуя силуэт лайнера. Разноуровневая застройка имитирует капитанский мостик, а архитектурная подсветка фасадов напоминает отражение волн на бортах судна.

Квартал будет состоять из пяти домов с закрытыми дворами и подземными паркингами. В планах — благоустроенный бульвар с фонтаном, детскими и спортивными площадками, зонами отдыха и сценой. На первых этажах домов откроются магазины, аптеки, кафе, а также образовательные и медицинские центры. В проекте также предусмотрены детские сады на 170 мест каждый.

Расположение комплекса отличается удобной транспортной развязкой во все стороны Тюмени. Также район выделяется развитой инфраструктурой — поблизости уже открыты школы, детские сады, университет, больницы и спортивные объекты.





















