Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Природа

Погода

Среда принесет в Московскую область дожди

В Москве ожидается пасмурная погода 29 октября
28 октября 2025 в 16:41
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Температура воздуха не превысит десять градусов

Температура воздуха не превысит десять градусов

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Москве 29 октября температура воздуха составит 8 градусов. Погода будет пасмурной, весь день ожидается небольшой дождь. Это следует из прогноза на сервисе Гисметео.

С шести часов утра начнется дождь, который ожидается до самого вечера. Температура будет колебаться от шести до восьми градусов. В Московской области также ожидается пасмурная погода и мелкий дождь. Температура воздуха не поднимется выше десяти градусов. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (1)
  • Армавирец.
    28 октября 2025 16:58
    Кубань тоже заливает дождями. Как только чуть солнце, грибы лезут везде. Их столько, что народ их мешками собирает.
Добавить комментарий
Следующий материал