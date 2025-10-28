Среда принесет в Московскую область дожди
Температура воздуха не превысит десять градусов
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Москве 29 октября температура воздуха составит 8 градусов. Погода будет пасмурной, весь день ожидается небольшой дождь. Это следует из прогноза на сервисе Гисметео.
С шести часов утра начнется дождь, который ожидается до самого вечера. Температура будет колебаться от шести до восьми градусов. В Московской области также ожидается пасмурная погода и мелкий дождь. Температура воздуха не поднимется выше десяти градусов.
- Армавирец.28 октября 2025 16:58Кубань тоже заливает дождями. Как только чуть солнце, грибы лезут везде. Их столько, что народ их мешками собирает.