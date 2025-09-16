Пермские депутаты проведут заседание в автобусе

Депутаты Пермской городской думы рассмотрят вопросы работы общественного транспорта непосредственно на маршрутах города. С таким предложением выступил депутат Антон Мелюхин на заседании комитета по экономическому развитию, передает корреспондент URA.RU.
«Мы регулярно просматриваем итоги работы транспортной отрасли на комитете. Обсуждение у нас строится вокруг одного и того же: безбилетный проезд, качество оказания услуг и так далее. У меня есть предложение один из ближайших комитетов с данным вопросом рассмотреть на месте оказания услуг. Проехать на общественном транспорте, оценить работу валидаторов, порядок в автобусах и в целом, как эта услуга оказывается», — предложил Мелюхин.
Инициативу поддержал председатель комитета Арсен Болквадзе. Он напомнил, что подобная практика уже применялась при рассмотрении вопросов транспортной отрасли и предложил организовать выездное заседание. Место определят совместно с аппаратом думы.
