Госдума поддержала идею о втором бесплатном образовании для участников СВО
Законопроект касается граждан, проходивших военную службу в рядах ВС России
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, позволяющий участникам СВО бесплатно повторно получить среднее профессиональное образование (СПО) по другой специальности или направлению подготовки. Решение поддержал профильный комитет по просвещению.
«После получения среднего профессионального образования вправе повторно получить среднее профессиональное образование по другой профессии или направлению подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов», — говорится в документе. Законопроект касается граждан, проходивших военную службу в рядах ВС России, войсках Национальной гвардии, других воинских формированиях России при условии их участия в СВО.
Помимо непосредственно боевых действий, речь идет об отражении вооруженного вторжения на территорию РФ, участии в ликвидации вооруженных провокаций на государственной границе и в приграничных регионах, прилегающих к зонам проведения СВО. Авторы инициативы отмечают, что среди участников СВО значительная доля — это специалисты рабочих профессий, многие из которых после возвращения нуждаются в переквалификации и поиске нового направления для трудоустройства.
