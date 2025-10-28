Шойгу ответил на атаки украинских беспилотников по объектам России
28 октября 2025 в 16:46
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу отметил, что удары беспилотников по объектам критической инфраструктуры на территории России направлены на провоцирование паники среди граждан. Тем не менее, по его утверждению, такие атаки дронами не представляют угрозы стабильности обстановки внутри страны.
