ФК «КамАЗ» выбил «Челябинск» из розыгрыша Кубка России в серии пенальти

ФК «Челябинск» продолжит сезон только в чемпионате Первой лиги ФНЛ Фото: Илья Изотов © URA.RU

В Челябинске на стадионе «Центральный» в шестом раунде Пути регионов ФК «Челябинск» потерпел поражение в серии пенальти от «КамАЗа» из Набережных Челнов 3:4. Об этом сообщает наблюдающий за матчем корреспондент URA.RU.

«Челябинцы с середины августа не проиграли ни одного матча, эта впечатляющая серия новичков Первой лиги ФНЛ длилась 10 матчей. Правда, последние четыре матча стабильно завершались вничью. Плюс ни одного поражения на домашнем поле. Сегодня эта серия прервалась», — передает корреспондент.

В первом тайме, особенно в его начале, гости из Татарстана выглядели более мощно, что отразилось на статистике: четыре против шести ударов, один против четырех ударов в створ. А 17-й минуте мяч в ворота челябинцев забил Даниил Шамкин, но чуть ранее был зафиксирован фол, так что гол не был зачитан. Ближе к концу тайма челябинцы активизировались и даже силами Гаджимурадова и Левина создали несколько опасных моментов у ворот челнинцев. Но тайм закончился с нулевым счетом.

Продолжение после рекламы

Второй тайм команды периодически обменивались атаками. Но у гостей было больше опасных моментов, едва не закончившихся взятием ворот: два раза мяч пролетел немного выше ворот, один раз попал в штангу. Но счет в конце основного времени счет остался 0:0.

В серии пенальти Давид Кубаев открыл счет. Рамазан Гаджимурадов тоже попал в створ. Илья Тусеев совершил первый и единственный сейв на третьем ударе соперников. Но Евгений Замерец в итоге отбил два мяча. Счет по пенальти 3:4.

В результате «КамАЗ» получил право сыграть в ¼ Финала Пути регионов с командой Премьер-Лиги, занявшей третье место в группе «В» Пути РПЛ. Это самарские «Крылья Советов».

Справка