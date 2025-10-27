Футболиста «Зенита» пытались похитить студенты
Футболист «Зенита» Андрей Мостовой сумел отбиться от нападавших
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
В Петербурге сотрудники полиции оперативно пресекли попытку похищения, жертвой которой стал футболист клуба «Зенит» Андрей Мостовой. Участниками преступной группы были четверо 20-летних студентов Морской академии города. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Полицейские установили местонахождение предполагаемого организатора криминальной деятельности <...>. Им оказался студент-второкурсник одного из высших учебных заведений Санкт-Петербурга», — написала Волк в своем telegram-канале. Парень был задержан при участии Росгвардии в Кудрово.
В ходе допросов выяснилось, что студентам предложили «подработку» через анонимный аккаунт в мессенджере. Именно от него поступила задача атаковать известных личностей — сначала футболиста «Зенита» Андрея Мостового, который сумел отбиться от нападавших. Позднее аналогичная попытка была осуществлена в отношении зятя депутата Госдумы и бизнесмена.
Инцидент произошел 23 октября у одного из сетевых продуктовых супермаркетов на улице Вязовой. Неизвестные в масках силой усадили мужчину в автомобиль Toyota Land Cruiser и уехали в сторону Спортивной улицы. Уже через считанные минуты разыскиваемую иномарку заметили на Морском проспекте — ее остановили сотрудники полиции. В салоне находился похищенный мужчина и трое злоумышленников. Преступники надели на жертву наручники, забрали мобильный телефон, а также угрожали пистолетом, требуя выкуп в размере десяти млн рублей. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела за похищение человека и разбой. Следственные органы проводят дальнейшее разбирательство.
