Футболиста «Зенита» пытались похитить студенты

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой сумел отбиться от нападавших Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Петербурге сотрудники полиции оперативно пресекли попытку похищения, жертвой которой стал футболист клуба «Зенит» Андрей Мостовой. Участниками преступной группы были четверо 20-летних студентов Морской академии города. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Полицейские установили местонахождение предполагаемого организатора криминальной деятельности <...>. Им оказался студент-второкурсник одного из высших учебных заведений Санкт-Петербурга», — написала Волк в своем telegram-канале. Парень был задержан при участии Росгвардии в Кудрово.

В ходе допросов выяснилось, что студентам предложили «подработку» через анонимный аккаунт в мессенджере. Именно от него поступила задача атаковать известных личностей — сначала футболиста «Зенита» Андрея Мостового, который сумел отбиться от нападавших. Позднее аналогичная попытка была осуществлена в отношении зятя депутата Госдумы и бизнесмена.

Продолжение после рекламы