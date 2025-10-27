Заказчик похищения футболиста «Зенита» находится за пределами России

Точное местоположение заказчика неизвестно, а все указания передавались через телефон, заявил задержанный Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Заказчик похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового находится за пределами России. Об этом заявил один из задержанных во время допроса.

«Я его (заказчика — прим. URA.RU) не видел никогда в жизни. Знаю только то, что он не из России», — заявил задержанный. Кадры с его допроса опубликованы в telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк. Задержанный также отметил, что им не рассказывали, откуда заказчик, а указания они получали по телефону.