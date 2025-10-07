В ХМАО более 700 жителей получают двойную пенсию

В Югре 756 человек получают двойные пенсионные выплаты. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.
«Некоторые категории граждан могут получать одновременно две пенсии. В Югре такие выплаты установлены для 756 жителей», — уточнили в пресс-службе фонда.
Право на двойную пенсию имеют инвалиды, получившие ранения в боевых действиях, участники добровольческих формирований и специальной военной операции, а также военные пенсионеры. Ее также назначают ветеранам Великой Отечественной войны с инвалидностью и югорчанам, награжденным знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда».
Кроме того, двойные выплаты положены родственникам погибших военнослужащих — родителям, вдовам, не вступившим в новый брак. А также детям-инвалидам и инвалидам с детства I и II группы.
