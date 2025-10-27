Российских студентов обучили отличать фейки от реальности

Студентам рассказали о важности противодействия фейкам Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Россиянам теперь необходимо самостоятельно оценивать достоверность информации в условиях роста числа фейков, созданных с помощью нейросетей. Об этом сообщил гендиректор АНО «Диалог» и «Диалог Регионы», президент Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN) Владимир Табак в рамках образовательного дня в преддверии форума «Диалог о фейках 3.0». Лекции прошли в 11 ведущих университетах России, их посетили более тысячи российских и иностранных студентов.

«Теперь среднестатистический пользователь вынужден самостоятельно оценивать достоверность данных, которые, едва появившись, без всякой проверки распространяются через всевозможные каналы коммуникации. В этих условиях критическое мышление и верификация информации превращаются из полезных навыков в базовую необходимость для каждого человека, что требует развития культуры фактчекинга на всех уровнях — от образования до международного сотрудничества», — сказал Владимир Табак, его слова приводит пресс-служба АНО «Диалог Регионы».

Он добавил, что из-за роста и усложнения дипфейков и фейков СМИ больше не служат фильтром, и информация мгновенно распространяется без проверки. Пользователи сами должны оценивать достоверность, поэтому критическое мышление и фактчекинг становятся базовой необходимостью и требуют развития от образования до международного уровня.

В современном мире крайне необходимо развивать критическое мышления, заявил Табак Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В рамках форума прошли лекции и обсуждения на разных площадках. В МГИМО рассматривались современные медиатехнологии и их роль в формировании политических союзов на международном уровне. Проректор по медиаобразованию Мастерской управления «Сенеж» Михаил Канавцев акцентировал внимание на социальной инженерии и стратегических коммуникациях как ключевых компетенциях для сохранения информационного суверенитета.

В РГГУ эксперты и студенты анализировали возможные сценарии развития среды синтетической правды к 2035 году. Там секретарь Союза журналистов России, международный эксперт GFCN Тимур Шафир отметил, что сохранение способности различать реальное и сымитированное становится вопросом общественной безопасности, основой для доверия в обществе. В Высшей школе экономики обсуждали методы борьбы с генеративным контентом, где сотрудники АНО «Диалог Регионы» подчеркнули, что для противодействия дезинформации необходимо сочетать технологические решения и развитие медиаграмотности.