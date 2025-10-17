С начала СВО украинские военные понесли миллионные потери

Алаудинов рассказал, что потери ВСУ могут составить около 2 млн солдат
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Летом было известно о 1,7 млн потерь среди солдат ВСУ, заявил Алаудинов
Летом было известно о 1,7 млн потерь среди солдат ВСУ, заявил Алаудинов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) по всей линии фронта могут составлять порядка 2 миллионов человек, включая погибших и пропавших без вести. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в беседе с журналистами.

«Мы буквально еще летом стали свидетелями как хакеры вытащили списки погибших бойцов ВСУ <...> на начало еще лета эта цифра, и то, это указанные, занесенные в базу, эта цифра была более 1,7 млн человек», — сказал Алаудинов. Видео с ним опубликовало РИА Новости. Он отметил, что на данный момент эта цифра может составлять около 2 миллионов украинских военнослужащих.

В районе населенного пункта Садки, расположенного в Сумской области, была ликвидирована диверсионная группа 140-го центра сил специальных операций Украины, включая ее командира. Об этом проинформировал источник в силовых структурах. По его данным, среди украинских офицеров имеются потери. Командир указанной группы также был уничтожен, передает 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) по всей линии фронта могут составлять порядка 2 миллионов человек, включая погибших и пропавших без вести. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в беседе с журналистами. «Мы буквально еще летом стали свидетелями как хакеры вытащили списки погибших бойцов ВСУ <...> на начало еще лета эта цифра, и то, это указанные, занесенные в базу, эта цифра была более 1,7 млн человек», — сказал Алаудинов. Видео с ним опубликовало РИА Новости. Он отметил, что на данный момент эта цифра может составлять около 2 миллионов украинских военнослужащих. В районе населенного пункта Садки, расположенного в Сумской области, была ликвидирована диверсионная группа 140-го центра сил специальных операций Украины, включая ее командира. Об этом проинформировал источник в силовых структурах. По его данным, среди украинских офицеров имеются потери. Командир указанной группы также был уничтожен, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...