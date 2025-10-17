С начала СВО украинские военные понесли миллионные потери

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) по всей линии фронта могут составлять порядка 2 миллионов человек, включая погибших и пропавших без вести. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в беседе с журналистами.
«Мы буквально еще летом стали свидетелями как хакеры вытащили списки погибших бойцов ВСУ <...> на начало еще лета эта цифра, и то, это указанные, занесенные в базу, эта цифра была более 1,7 млн человек», — сказал Алаудинов. Видео с ним опубликовало РИА Новости. Он отметил, что на данный момент эта цифра может составлять около 2 миллионов украинских военнослужащих.
В районе населенного пункта Садки, расположенного в Сумской области, была ликвидирована диверсионная группа 140-го центра сил специальных операций Украины, включая ее командира. Об этом проинформировал источник в силовых структурах. По его данным, среди украинских офицеров имеются потери. Командир указанной группы также был уничтожен, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.