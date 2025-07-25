Россиян предупредили о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN

Совет Федерации принял закон, ужесточающий ответственность за ряд интернет-нарушений. Документ предусматривает штрафы за поиск экстремистских материалов, распространение рекламы VPN-сервисов, незаконную передачу абонентских номеров и данных для входа на интернет-ресурсы.
Согласно новому закону, граждане, которые умышленно ищут и получают доступ к материалам, признанным экстремистскими и включенным в федеральный реестр, могут быть оштрафованы на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. Это касается и случаев использования VPN для обхода блокировок. Открытие страницы с подобным контентом без его распространения или сохранения не считается нарушением.
За распространение рекламы VPN-сервисов, предоставляющих доступ к запрещенным ресурсам, предусмотрены крупные штрафы:
- для граждан — от 50 до 80 тысяч рублей;
- для должностных лиц — от 80 до 150 тысяч;
- для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.
За незаконную передачу абонентского номера другому лицу: физическое лицо может быть оштрафовано на 30–50 тысяч рублей, а юридические лица — на 100–200 тысяч рублей. Передача данных для входа в интернет-ресурсы также подпадает под штрафные санкции:
- граждане заплатят от 30 до 50 тысяч рублей;
- индивидуальные предприниматели — от 50 до 100 тысяч;
- юридические лица — от 100 до 200 тысяч рублей.
Использование виртуальных АТС или оборудования для обхода ограничений может обойтись гражданам в 50–80 тысяч рублей, а юридическим лицам — до 500 тысяч рублей. Особое внимание уделено провайдерам и техническим посредникам. Нарушение требований Роскомнадзора по блокировке запрещенных ресурсов грозит штрафами до одного миллиона рублей при повторном нарушении. За отказ взаимодействовать с силовыми органами, организаторы распространения информации в интернете могут быть оштрафованы на суммы до десяти миллионов рублей.
Также предусмотрены штрафы за непредоставление доступа к базам данных по требованию силовых ведомств и за нарушения в транспортно-экспедиционной деятельности. Отдельно установлены санкции за непропуск автомобилей с включенными спецсигналами — до десяти тысяч рублей или лишение прав на срок до года.
Сенатор Артем Шейкин отметил, что основной акцент закона направлен на регулирование деятельности провайдеров и платформ, а не на массовое наказание граждан. За вход на заблокированные ресурсы, такие как Instagram (принадлежит компании Meta, которая признанна экстремистской и запрещена в РФ), штрафы для пользователей не предусмотрены, если не происходит распространения экстремистских материалов.
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