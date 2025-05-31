31 мая 2025
30 мая 2025

В ХМАО вспыхнул крупный пожар в частном доме. Фото

Спасатели ликвидировали крупный пожар в частном доме в Советском
© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели тушили пожар четыре часа (архивное фото)
Спасатели тушили пожар четыре часа (архивное фото) Фото:
Пожар в Советском
Пожар в Советском
Фото:

В ХМАО спасатели оперативно ликвидировали крупный пожар в частном жилом доме на улице Воскресенская в Советском (ХМАО), не допустив распространения огня на соседние здания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

«Сообщение о возгорании поступило в 19:35. Уже через пять минут пожарные прибыли на место и приступили к тушению. На момент прибытия наблюдалось открытое горение кровли дома и гаража по всей площади, существовала угроза распространения огня на соседние строения. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС удалось локализовать пожар в 19:45 и полностью ликвидировать его в 23:52. Пострадавших и погибших нет», — уточнили в telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, к возгоранию могло привести нарушение правил эксплуатации электрооборудования. В настоящее время специалисты проводят проверку по факту происшествия. В результате пожара дом и гараж получили повреждения по всей площади, однако благодаря действиям пожарных удалось избежать ущерба соседним строениям.

В ликвидации огня участвовали 19 сотрудников МЧС и пять единиц техники. На момент происшествия людей в помещении не было.

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В ХМАО спасатели оперативно ликвидировали крупный пожар в частном жилом доме на улице Воскресенская в Советском (ХМАО), не допустив распространения огня на соседние здания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. «Сообщение о возгорании поступило в 19:35. Уже через пять минут пожарные прибыли на место и приступили к тушению. На момент прибытия наблюдалось открытое горение кровли дома и гаража по всей площади, существовала угроза распространения огня на соседние строения. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС удалось локализовать пожар в 19:45 и полностью ликвидировать его в 23:52. Пострадавших и погибших нет», — уточнили в telegram-канале ведомства. По предварительным данным, к возгоранию могло привести нарушение правил эксплуатации электрооборудования. В настоящее время специалисты проводят проверку по факту происшествия. В результате пожара дом и гараж получили повреждения по всей площади, однако благодаря действиям пожарных удалось избежать ущерба соседним строениям. В ликвидации огня участвовали 19 сотрудников МЧС и пять единиц техники. На момент происшествия людей в помещении не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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