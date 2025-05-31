В ХМАО спасатели оперативно ликвидировали крупный пожар в частном жилом доме на улице Воскресенская в Советском (ХМАО), не допустив распространения огня на соседние здания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
«Сообщение о возгорании поступило в 19:35. Уже через пять минут пожарные прибыли на место и приступили к тушению. На момент прибытия наблюдалось открытое горение кровли дома и гаража по всей площади, существовала угроза распространения огня на соседние строения. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС удалось локализовать пожар в 19:45 и полностью ликвидировать его в 23:52. Пострадавших и погибших нет», — уточнили в telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, к возгоранию могло привести нарушение правил эксплуатации электрооборудования. В настоящее время специалисты проводят проверку по факту происшествия. В результате пожара дом и гараж получили повреждения по всей площади, однако благодаря действиям пожарных удалось избежать ущерба соседним строениям.
В ликвидации огня участвовали 19 сотрудников МЧС и пять единиц техники. На момент происшествия людей в помещении не было.
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