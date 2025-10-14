14 октября 2025

Власти ХМАО запускают онлайн-сервис для выбора детских лагерей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Родителям ХМАО будет легче получить путевку для детей в летний лагерь
Родителям ХМАО будет легче получить путевку для детей в летний лагерь Фото:

В Югре запущена система, которая позволит родителям выбрать летний лагерь для ребенка, подать заявление на отдых и оплатить путевку. Вся информация о предстоящей летней оздоровительной кампании будет заведена на платформу «Каникулярный отдых школьников», сообщил URA.RU директор регионального департамента образования и науки Алексей Дренин. 

«Новая летняя кампания по оздоровлению и отдыху детей будет полностью отображена на электронной платформе „Каникулярный отдых школьников“», — уточнил Дренин. Система уже работает в тестовом режиме и доступна через Госуслуги.

Как только начнут принимать заявления на получение путевок, в ХМАО это обычно происходит весной, портал будет наполнен информацией.  Родители в своем личном кабинете смогут выбрать лагерь — на сайте будут представлены подробные сведения о каждом, включая фотографии, описание программ и контактные данные. Здесь же можно будет подать заявление на отдых и оплатить путевку с учетом всех имеющихся льгот. 

По информации ведомства, новая система должна повысить прозрачность распределения мест и сократить время обработки заявлений. Это позволит максимально быстро реагировать на обращения родителей и своевременно решать возникающие вопросы.

Ранее URA.RU сообщало, что семьи из Югры планируют провести школьные каникулы в Тюмени, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Стоимость путешествий сильно отличается: самое бюджетное обойдется в 21 тысячу рублей, а самое дорогое — в 165 тысяч рублей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Югре запущена система, которая позволит родителям выбрать летний лагерь для ребенка, подать заявление на отдых и оплатить путевку. Вся информация о предстоящей летней оздоровительной кампании будет заведена на платформу «Каникулярный отдых школьников», сообщил URA.RU директор регионального департамента образования и науки Алексей Дренин.  «Новая летняя кампания по оздоровлению и отдыху детей будет полностью отображена на электронной платформе „Каникулярный отдых школьников“», — уточнил Дренин. Система уже работает в тестовом режиме и доступна через Госуслуги. Как только начнут принимать заявления на получение путевок, в ХМАО это обычно происходит весной, портал будет наполнен информацией.  Родители в своем личном кабинете смогут выбрать лагерь — на сайте будут представлены подробные сведения о каждом, включая фотографии, описание программ и контактные данные. Здесь же можно будет подать заявление на отдых и оплатить путевку с учетом всех имеющихся льгот.  По информации ведомства, новая система должна повысить прозрачность распределения мест и сократить время обработки заявлений. Это позволит максимально быстро реагировать на обращения родителей и своевременно решать возникающие вопросы. Ранее URA.RU сообщало, что семьи из Югры планируют провести школьные каникулы в Тюмени, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Стоимость путешествий сильно отличается: самое бюджетное обойдется в 21 тысячу рублей, а самое дорогое — в 165 тысяч рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...