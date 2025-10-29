В России в 25 раз снизили нагрузку на учителей
Учителям значительно снизят бумажную работу
Бюрократическая нагрузка на российских учителей была существенно сокращена — объем обязательной для заполнения документации уменьшился в 25 раз. Такое заявление сделал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Когда мы говорим о том, насколько она снизилась в плане новой нормативной базы, то в среднем можно говорить — раз в 25 объем работы, который должен был в прошлом делать педагог по документам, количеству бумаг, — отметил Анзор Музаев в ходе совещания по проблеме административной нагрузки на педагогов.
В конце июля президент России Владимир Путин поручил правительству и Народному фронту представить предложения по снижению нагрузки на учителей. Параллельно с этим в Госдуме направили в Минпросвещения законодательную инициативу, предлагающую ограничить бюрократическую нагрузку педагога до 10%.
Ранее учителя неоднократно жаловались на значительный рост бюрократической и внеучебной нагрузки. Проблему признали системной на федеральном уровне, а депутаты и профильные ведомства разрабатывали инициативы по ограничению бумажной работы и поддержке учителей.
