В России в 25 раз снизили нагрузку на учителей

Бюрократическая нагрузка на российских учителей была существенно сокращена — объем обязательной для заполнения документации уменьшился в 25 раз. Такое заявление сделал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Когда мы говорим о том, насколько она снизилась в плане новой нормативной базы, то в среднем можно говорить — раз в 25 объем работы, который должен был в прошлом делать педагог по документам, количеству бумаг, — отметил Анзор Музаев в ходе совещания по проблеме административной нагрузки на педагогов.

В конце июля президент России Владимир Путин поручил правительству и Народному фронту представить предложения по снижению нагрузки на учителей. Параллельно с этим в Госдуме направили в Минпросвещения законодательную инициативу, предлагающую ограничить бюрократическую нагрузку педагога до 10%.

