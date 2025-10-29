Арестовали пьяного лихача, который сбил троих девочек в Ревде

Михаил Слободян вину признал и принес извинения Фото: Размик Закарян © URA.RU

Екатеринбургский гарнизонный военный суд отправил под стражу 37-летнего Михаила Слободяна, который сбил троих девочек в Ревде (две погибли). Свою вину мужчина признал, передает корреспондент URA.RU.

Следствие просило заключить Михаила под стражу до 26 декабря. Судья удовлетворил ходатайство.

Авария произошла вечером 27 октября на улице Чехова. По предварительным данным, мужчина сел за руль пьяным, не справился с управлением и въехал в несовершеннолетних. После этого он врезался в здание «Монетки». Две школьницы скончались на месте ЧП, за жизнь третьей борются врачи.

