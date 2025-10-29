Свердловчанин лишился автомобиля из-за опасной привычки

Отечественный автомобиль будет передан в собственность государства (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Туринска приговорен к принудительным работам за повторное вождение в нетрезвом виде. Суд назначил ему год работ с удержанием 5% заработка в доход государства и лишил прав на четыре года. Кроме того, его автомобиль «ВАЗ-21102» будет конфискован. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Как установил Туринский районный суд, в ночь на 25 мая мужчина в состоянии алкогольного опьянения был остановлен сотрудниками ГИБДД. Проведенное освидетельствование показало наличие 0,454 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Ранее туринец уже был судим по статье 264.1 УК РФ за аналогичное преступление в декабре 2020 года. «Учитывая характер рецидива, тяжесть совершенного преступления и позицию государственного обвинителя, суд избрал суровую меру наказания с лишением прав и конфискацией транспортного средства», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре уточнили, что автомобиль «ВАЗ-21102», принадлежавший осужденному, решением суда изъят и обращен в доход государства с применением положений пункта «д» части 1 статьи 104.1 УК РФ о конфискации собственности, использованной в совершении преступления. Мера пресечения в виде конфискации применяется для предупреждения дальнейших правонарушений и усиления общественной безопасности на дорогах. Сейчас приговор Туринского районного суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в установленном законом порядке.

