Свердловчанин лишился автомобиля из-за опасной привычки
Отечественный автомобиль будет передан в собственность государства (архивное фото)
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Житель Туринска приговорен к принудительным работам за повторное вождение в нетрезвом виде. Суд назначил ему год работ с удержанием 5% заработка в доход государства и лишил прав на четыре года. Кроме того, его автомобиль «ВАЗ-21102» будет конфискован. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Как установил Туринский районный суд, в ночь на 25 мая мужчина в состоянии алкогольного опьянения был остановлен сотрудниками ГИБДД. Проведенное освидетельствование показало наличие 0,454 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Ранее туринец уже был судим по статье 264.1 УК РФ за аналогичное преступление в декабре 2020 года. «Учитывая характер рецидива, тяжесть совершенного преступления и позицию государственного обвинителя, суд избрал суровую меру наказания с лишением прав и конфискацией транспортного средства», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
В прокуратуре уточнили, что автомобиль «ВАЗ-21102», принадлежавший осужденному, решением суда изъят и обращен в доход государства с применением положений пункта «д» части 1 статьи 104.1 УК РФ о конфискации собственности, использованной в совершении преступления. Мера пресечения в виде конфискации применяется для предупреждения дальнейших правонарушений и усиления общественной безопасности на дорогах. Сейчас приговор Туринского районного суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в установленном законом порядке.
Водитель до инцидента уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за аналогичные действия, а его предыдущая судимость не была погашена на момент совершения нового правонарушения. Наказание в виде принудительных работ будет исполняться в установленном порядке под контролем уголовно-исполнительной инспекции.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!