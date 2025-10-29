Женщина за рулем «Киа Рио» не уступила дорогу питбайку «Kayo» (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Североуральске несовершеннолетний мотоциклист пострадал в результате ДТП, которое произошло 28 октября около 19:30 в поселке Калья на улице Ленина, 31. Об этом сообщает управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области. По предварительным данным ведомства, 26-летняя женщина за рулем автомобиля «Киа Рио» при выполнении левого поворота не уступила дорогу питбайку «Kayo», которым управлял 16-летний подросток.

Госавтоинспекция поясняет: авария произошла из-за того, что водитель автомобиля не заметила мотоциклиста, так как тот ехал без фар в темное время суток. «Женщина пояснила, что не увидела приближающийся питбайк, поскольку транспортное средство двигалось без фар и обозначительных огней», — заявили в управлении. Также очевидцы отметили, что в момент столкновения подросток не был оснащен защитным снаряжением.

Юноша получил травмы различной степени тяжести и был срочно госпитализирован в центральную городскую больницу Североуральска. В настоящее время инспекторы устанавливают все обстоятельства происшествия, проводится проверка документов на питбайк, а также выясняется, имел ли право несовершеннолетний управлять этим транспортным средством.

Сотрудники ГИБДД напомнили, что управление скутерами, мопедами и питбайками, а также выезд на дороги общего пользования требует наличия водительских прав соответствующей категории. В ведомстве призвали родителей контролировать досуг несовершеннолетних и внимательно следить за их участием в дорожном движении.