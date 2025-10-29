Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Наука и техника

Цветные чипсы появятся на свердловском рынке, над ними работают ученые

Ученые уральского НИИ выводят новые сорта картофеля для создания чипсов
29 октября 2025 в 16:25
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Цветной картофель подходит для создания чипсов

Цветной картофель подходит для создания чипсов

Фото: Илья Московец © URA.RU

Свердловские ученые работают над созданием картофеля, из которого в будущем будут делать натуральные цветные чипсы. Пока — розовые и фиолетовые. Об этом в рамках XIII международной агропромышленной выставки УрФО, что стартовала 29 октября в «Екатеринбург-ЭКСПО», рассказала корреспонденту URA.RU главный научный сотрудник Уральского аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Елена Шанина.

«Для производства чипсов нужны определенные сорта с определенными химическими показателями. Сейчас основные — это VR-808, Antonelle, Lady Clare и другие. Мы, как селекционеры российской селекции, выводим свои. И мы пошли дальше. Так как у нас есть селекция для диетического питания, мы выводим сорта с окрашенной мякотью. Создаем тенденцию, чтобы не только светло-желтые и белые чипсы были на рынке, но и цветные (уже есть фиолетовые и розовы)», — объяснила Шанина.

Пока сорта такого картофеля проходят испытания. Опытные партии направлены в разные регионы страны. Чтобы подтвердить свои биохимические показатели (должно присутствовать и высокое содержание сухого вещества, и низкое редуцирующих сахаров (например, глюкозы и фруктозы), сортам нужно несколько лет. После чего цветные чипсы от свердловских ученых могут появиться на рынке региона и страны.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал