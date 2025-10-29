Цветные чипсы появятся на свердловском рынке, над ними работают ученые

Свердловские ученые работают над созданием картофеля, из которого в будущем будут делать натуральные цветные чипсы. Пока — розовые и фиолетовые. Об этом в рамках XIII международной агропромышленной выставки УрФО, что стартовала 29 октября в «Екатеринбург-ЭКСПО», рассказала корреспонденту URA.RU главный научный сотрудник Уральского аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Елена Шанина.

«Для производства чипсов нужны определенные сорта с определенными химическими показателями. Сейчас основные — это VR-808, Antonelle, Lady Clare и другие. Мы, как селекционеры российской селекции, выводим свои. И мы пошли дальше. Так как у нас есть селекция для диетического питания, мы выводим сорта с окрашенной мякотью. Создаем тенденцию, чтобы не только светло-желтые и белые чипсы были на рынке, но и цветные (уже есть фиолетовые и розовы)», — объяснила Шанина.