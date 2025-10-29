В Свердловской области молодые мамы смогут получить скидку по ипотеке

Мамы до 23 лет из Свердловской области получат скидку на ипотеку Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Свердловская область вводит новую меру поддержки для молодых матерей, взявших ипотеку или заем на жилье. Государственная услуга представляет собой компенсацию уплаченных процентов по жилищному кредиту или займу, включая ипотеку. Соответствующий административный регламент был утвержден приказом министерства социальной политики региона.

Право на денежную выплату имеют гражданки России, постоянно проживающие в Свердловской области, которые соответствуют следующим критериям: имеют ребенка, рожденного до того, как маме исполнилось 23 года, и который рожден не ранее 1 января 2025 года на территории Свердловской области; кредитный договор или договор займа на покупку или строительство жилья в Свердловской области был заключен до достижения женщиной 29-летнего возраста. Кредит может быть оформлен как на саму женщину, так и на ее официального супруга.