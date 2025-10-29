Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

Свердловчанин, сбивший троих девочек в Ревде, признал вину. Видео

29 октября 2025 в 16:25
Михаил Слободян скрывал лицо от камер журналистов

Михаил Слободян скрывал лицо от камер журналистов

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Водитель Михаил Слободян, сбивший троих девочек в Ревде (Свердловская область), признал свою вину. Об этом он заявил в суде, где фигуранту избирают меру пресечения, передает корреспондент URA.RU.

«Что я могу сказать? Я считаю себя виноватым», — сказал мужчина.

ДТП произошло вечером 27 октября на улице Чехова. Предварительно, Михаил сел пьяным за руль и не справился с управлением. Он сбил девочек, две из которых погибли на месте происшествия. За жизнь третьей борются медики.

В суде выяснилось, что в крови Михаила нашли не только алкоголь, но и наркотики. Следствие просит отправить его в следственный изолятор. Он неохотно принес извинения пострадавшим. Все, что происходит в суде, URA.RU освещает в режиме онлайн. Подробнее о ЧП, — в сюжете агентства

Материал из сюжета:

Пьяный водитель в Ревде сбил троих девочек

