Совфед РФ поддержал закон о круглогодичном призыве в армию
Призыв в России станет круглогодичным
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Сенаторы Совфеда одобрили изменения в законы, согласно которым призыв на срочную службу будет происходить круглогодично. Такое решение они приняли на 599 заседании Совета.
«Устанавливается единый период призыва в течение всего календарного года с 1 января по 31 декабря, что позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу», — сказал член Комитета СФ по обороне и безопасности Юрий Нимченко. По его словам, в течение года будут производиться медицинские освидетельствования, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий. Отмечается, что гражданин, не получивший повестку до начала очередного периода отправки к месту прохождения службы, в течение двух недель со дня начала периода обязан лично явиться в военкомат для сверки данных воинского учета.
Согласно новым правилам, на протяжении всего календарного года планируется организовывать медицинские осмотры, проводить профессиональный психологический отбор, а также заседания призывной комиссии. При этом фактическая отправка призывников к местам службы останется неизменной и будет проходить два раза в год. Как теперь будут призывать в армию и кому положена отсрочка — в материале URA.RU.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.