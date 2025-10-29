Совфед РФ поддержал закон о круглогодичном призыве в армию

«Устанавливается единый период призыва в течение всего календарного года с 1 января по 31 декабря, что позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу», — сказал член Комитета СФ по обороне и безопасности Юрий Нимченко. По его словам, в течение года будут производиться медицинские освидетельствования, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий. Отмечается, что гражданин, не получивший повестку до начала очередного периода отправки к месту прохождения службы, в течение двух недель со дня начала периода обязан лично явиться в военкомат для сверки данных воинского учета.