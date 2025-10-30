Текслер: при взрыве в Копейске пострадало 28 человек, восемь в больнице

Алексей Текслер рассказал о пострадавших при взрыве в Копейске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

При взрыве на предприятии Копейска (Челябинская область) пострадали 28 человек, восемь находятся в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в прямом эфире радиостанции «КП-Челябинск».

«Цифры по погибшим прежние, в списке числятся 23 человека. Тела 16 найдены, останки еще семи предстоит идентифицировать. Пострадавших 28 человек, их наблюдают врачи, восемь из них находятся в больнице», — рассказал Текслер.

Глава региона назвал это большой трагедией. Он сообщил, что в регионе организованы траурные мероприятия и похороны. Из тех, кто находятся в больницах, трое лечатся в Челябинске, трое в Копейске и два человека отправлены в Федеральный ожоговый центр.

«Надо отдать должное нашим пожарным, которые в очень сложных словиях смогли ликвидировать открытое горение и предотвратить переход огня на другую часть цеха. Также большое спасибо нашим медикам за оперативную организацию работы как на месте аварии, так и по лечению пострадавших», — добавил губернатор. Текслер напомнил, что по 10 миллионов рублей получат семьи погибших и по 1-2 миллиона — пострадавшие в зависимости от тяжести полученных травм.