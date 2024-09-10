Новый глава ГУ МВД по Челябинской области Космачев стал генералом в 37 лет

Генерал-майор Сергей Космачев приступил к работе в Челябинской области Фото: МВД России

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Новым начальником ГУ МВД по Челябинской области стал генерал-майор Сергей Космачев. Его уже представили коллективу. Что известно о молодом генерале — в материале URA.RU.

Начало карьеры

Космачев родился в Красноярске в 1983 году в семье полицейских. Решив пойти по стопам родителей, он поступил в Сибирский юридический институт МВД РФ, который закончил в 2004 году. После обучения был зачислен на службу.

Движение по службе: после 16 лет службы стал генералом

После окончания обучения Космачев проходил службу в подразделениях экономической безопасности ОВД Красноярского края. Достаточно быстро дорос до руководящих должностей. В 2009 году занял должность заместителя начальника тыла ГУ МВД по Красноярскому краю, а с мая 2012 года возглавил структуру. С 2009 по 2019 годы занимал различные посты в аппарате краевого главка, попутно успевая учиться (в 2012 году окончил ФГБОУ ВПО «КГАУ» Международный институт судебных экспертиз и права, по специальности «Судебная экспертиза». В 2013 году окончил ФГАОУ ВПО «СФУ» Институт управления бизнес-процессами и экономики, по специальности: «Менеджмент»). Весной 2019 года Космачева назначили заместителем главы ГУ МВД по Красноярскому краю. Он сменил на этом посту Александра Кузнецова, которого президент РФ Владимир Путин отправил в отставку из-за коррупционного скандала.

Награды и почести

За добросовестную службу Космачев получил больше 50 поощрений со стороны руководства. Он неоднократно выезжал в командировки в Северо-Кавказский регион. Является ветераном боевых действий. За проявленные самоотверженность, мужество и отвагу при исполнении служебного долга, сопряженных с риском для жизни, награжден Орденом Мужества. К 37 годам Космачев удостоился звания генерал-лейтенанта. Буквально перед самым переводом в Челябинскую область он получил золотой нагрудный знак «Почетный работник ГУ МВД России по Красноярскому краю».

В сентябре 2024 года Космачев (слева) получил золотой нагрудный знак «Почетный работник ГУ МВД России по Красноярскому краю». Фото: пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю

Личная жизнь

Космачев женат. Супруга также работает в органах внутренних дел. Вместе они воспитывают сына. «Моя супруга — действующий сотрудник ОВД, родители тоже служили в органах», — сообщал Космачев в интервью изданию «Newslab.ru». Бывшие коллеги по службе характеризуют генерала только с положительной стороны, подчеркивая его добропорядочность по отношению к подчиненным. Он спокоен, всегда старается оценить ситуацию, прежде чем бездумно действовать.