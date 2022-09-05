Пермский миллиардер продолжит застраивать микрорайон Красные казармы

Холдинг «Сатурн-Р» может возвести новые дома на месте автостоянок

06 сентября 2022 в 04:47 Размер текста - 17 +

Ранее власти Перми обращали внимание на проблемы с парковками в ЖК «Арсенал» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Строительный холдинг «Сатурн-Р», владельцем которого является миллиардер Александр Репин, планирует возвести на территории ЖК «Арсенал» еще три дома и двухэтажное здание магазина, сообщает издание «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на приказы краевого минимущества о подготовке проектов планировок территорий. «Первые три очереди „Арсенала“ сданы в эксплуатацию и заселены, а последняя — IV — из-за конфликта с пермскими властями продана девелоперу „Мегаполис“. Площадки под новые дома в „Арсенале“ заняты автостоянками, а в „Сатурн-Р“ говорят, что эти участки свободны. Эксперт отмечает, что застройщик может возвести жилье на указанных территориях при условии соответствия проекта законодательству. Однако, если при продаже квартир в „Арсенале“ эти участки позиционировались как парковки, то такой ход компании выглядит не совсем добросовестно», — передает издание, приводя мнение другого участника рынка — гендиректора «Орсо групп» Михаила Бесфамильного. Согласно документам, две новостройки появятся ниже дома №67 по ул. Красные Казармы и через дорогу от него, а третья — ниже дома №8 по ул. Турчевича. Объекты будут шестиэтажными, предусмотрены детские площадки и гостевые стоянки. Все три дома, пишет «Коммерсант-Прикамье», исходя из кадастровой карты и справочника 2ГИС, запланированы на участках, где сейчас расположены автостоянки комплекса, а двухэтажное здание магазина разместится на пустующей территории. Сам Александр Репин отметил, что вопрос о количестве планируемых в «Арсенале» домов пока «сырой», то есть до конца не проработан. По его словам, все объекты будут размещены на свободных участках. Ранее URA.RU рассказывало о конфликте пермского миллиардера с городскими властями. По заключенному трехстороннему соглашению «Сатурн-Р» должна была построить и передать городу школу в микрорайоне Красные казармы у ЖК «Арсенал», взамен девелоперу обещали разрешить повысить этажность жилого комплекса, но позже власти от своего решения отказались. В ходе судебных разбирательств учебное заведение было отдано мэрии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Строительный холдинг «Сатурн-Р», владельцем которого является миллиардер Александр Репин, планирует возвести на территории ЖК «Арсенал» еще три дома и двухэтажное здание магазина, сообщает издание «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на приказы краевого минимущества о подготовке проектов планировок территорий. «Первые три очереди „Арсенала“ сданы в эксплуатацию и заселены, а последняя — IV — из-за конфликта с пермскими властями продана девелоперу „Мегаполис“. Площадки под новые дома в „Арсенале“ заняты автостоянками, а в „Сатурн-Р“ говорят, что эти участки свободны. Эксперт отмечает, что застройщик может возвести жилье на указанных территориях при условии соответствия проекта законодательству. Однако, если при продаже квартир в „Арсенале“ эти участки позиционировались как парковки, то такой ход компании выглядит не совсем добросовестно», — передает издание, приводя мнение другого участника рынка — гендиректора «Орсо групп» Михаила Бесфамильного. Согласно документам, две новостройки появятся ниже дома №67 по ул. Красные Казармы и через дорогу от него, а третья — ниже дома №8 по ул. Турчевича. Объекты будут шестиэтажными, предусмотрены детские площадки и гостевые стоянки. Все три дома, пишет «Коммерсант-Прикамье», исходя из кадастровой карты и справочника 2ГИС, запланированы на участках, где сейчас расположены автостоянки комплекса, а двухэтажное здание магазина разместится на пустующей территории. Сам Александр Репин отметил, что вопрос о количестве планируемых в «Арсенале» домов пока «сырой», то есть до конца не проработан. По его словам, все объекты будут размещены на свободных участках. Ранее URA.RU рассказывало о конфликте пермского миллиардера с городскими властями. По заключенному трехстороннему соглашению «Сатурн-Р» должна была построить и передать городу школу в микрорайоне Красные казармы у ЖК «Арсенал», взамен девелоперу обещали разрешить повысить этажность жилого комплекса, но позже власти от своего решения отказались. В ходе судебных разбирательств учебное заведение было отдано мэрии.