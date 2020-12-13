Экс-кандидат в пермские губернаторы: власть вымогает взятку

Александр Репин считает, что власти принуждают его к даче взятки Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Один из экс-кандидатов в губернатора Пермского края, владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин обвинил власти Перми в принуждении его к даче взятки. Репин написал об этом на своей странице в Facebook, анонсируя судебное разбирательство с мэрией, которое состоится в Арбитражном суде края. Администрация Перми добивается от бизнесмена передачи в собственность муниципалитета школы, которую строила компания Репина — ООО «СМУ №3 Сатурн-Р».

«15 декабря состоится суд по школе в Красных казармах (микрорайон Перми). Хочу напомнить суду и общественности, что на этом заседании будет решаться судьба не просто отдельно взятой школы, застройщика или соглашения. Заключенное соглашение между „СМУ-3 Сатурн-Р“ и администрацией, по сути, является прилюдным принуждением к даче взятки (безвозмездная помощь городским властям в размере 1,5 миллиарда рублей)», — написал Репин.

Бизнесмен также отметил, что «привык работать честно» и заявил, что рассчитывает на поддержку губернатора Дмитрия Махонина в разбирательстве с муниципалитетом. В пресс-службе администрации Перми URA.RU пояснили, что позиция мэрии в этом вопросе остается неизменной: «город через суд добивается исполнения обязательств со стороны застройщика по безвозмездной передаче школы в собственность муниципалитета».

Компания Репина возводит в микрорайоне Красные казармы ЖК «Арсенал». Там же, в рамках трехстороннего соглашения между краевыми, городскими властями и «СМУ №3 Сатурн-Р» построена школа, которую застройщик должен был передать городу. В обмен на это строительная компания Репина могла увеличить высотность вновь строящихся зданий. Однако позже власти от своего решения отказались. В свою очередь, «СМУ №3 Сатурн-Р» отказалось передать в собственность города новую школу. Репин ранее принимал участие в выборах губернатора Пермского края, но не смог пройти «муниципальный фильтр» и выбыл из борьбы за кресло главы региона.