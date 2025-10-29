Politico: Европарламент хотят лишить доступа к российским СМИ
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Депутаты Европарламента рассматривают возможность блокировки доступа к российским СМИ на оборудовании и через сети института. Об этом сообщает издание Politico.
«Парламентская фракция правых партий „Европейские консерваторы и реформисты“ на встрече 15 октября обсуждала инициативу о том, чтобы сделать продукцию этих СМИ недоступной для депутатов и сотрудников ЕП», — сказано в сообщении Politico. Отмечается, что речь идет о российских СМИ, попавших под ограничительные меры в ЕС.
Ранее Евросоюз уже рассматривал меры по ограничению деятельности России на своей территории, включая 19-й пакет санкций с ужесточением контроля передвижения российских дипломатов и сотрудников представительств. В рамках этих инициатив также планируются новые экономические ограничения в отношении российских компаний и поставок энергоресурсов.
