Раскрыты детали задержания звезды «Беспринципных» Тарасовой в Домодедово

Звезда сериалов «Беспринципные» и «Интерны» Аглая Тарасова была задержана 28 августа в аэропорту Домодедово с 0,4 грамма масла каннабиса в электронном устройстве для курения (вейпе). Ей грозит от трех до семи лет заключения, а также штраф до миллиона рублей. Об этом сообщает Mash, отмечая, что актриса вернулась из Израиля, где каннабис легализован.
«Аглае Тарасовой грозит срок от трех до семи лет и штраф до миллиона рублей или в размере заработной платы либо иного дохода за период до пяти лет», — передают авторы канала. Обнаруженное у Тарасовой количество гашишного масла считается значительным размером согласно российскому законодательству.
Близкие артистки уточнили, что Тарасова недавно вернулась из путешествия по Мальдивам, Европе и Израилю. Бойфренд актрисы Антон Филипенко рассказал, что общался с ней два дня назад и ничего не знал о возможном употреблении запрещенных веществ. Сейчас он собирается поехать в отдел полиции, чтобы выяснить обстоятельства задержания. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
