Раскрыты детали задержания звезды «Беспринципных» Тарасовой в Домодедово

Mash: актрисе Тарасовой грозит до семи лет тюрьмы за вейп с гашишем
Аглае Тарасовой грозит до семи лет тюрьмы с вейп с маслом гашиша
Аглае Тарасовой грозит до семи лет тюрьмы с вейп с маслом гашиша
новость из сюжета
Звезда «Беспринципных» Аглая Тарасова задержана за наркотики

Звезда сериалов «Беспринципные» и «Интерны» Аглая Тарасова была задержана 28 августа в аэропорту Домодедово с 0,4 грамма масла каннабиса в электронном устройстве для курения (вейпе). Ей грозит от трех до семи лет заключения, а также штраф до миллиона рублей. Об этом сообщает Mash, отмечая, что актриса вернулась из Израиля, где каннабис легализован.

«Аглае Тарасовой грозит срок от трех до семи лет и штраф до миллиона рублей или в размере заработной платы либо иного дохода за период до пяти лет», — передают авторы канала. Обнаруженное у Тарасовой количество гашишного масла считается значительным размером согласно российскому законодательству. 

Близкие артистки уточнили, что Тарасова недавно вернулась из путешествия по Мальдивам, Европе и Израилю. Бойфренд актрисы Антон Филипенко рассказал, что общался с ней два дня назад и ничего не знал о возможном употреблении запрещенных веществ. Сейчас он собирается поехать в отдел полиции, чтобы выяснить обстоятельства задержания. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. 

{{author.id ? author.name : author.author}}
