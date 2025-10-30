Пермская телебашня засияет по-особому в День народного единства
Ее можно будет увидеть с 18:00 до полуночи
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
С 18:00 до полуночи 4 ноября на главной телебашне города будет работать тематическая архитектурно-художественная подсветка, посвященная государственному празднику. Речь идет о Дне народного единства.
«День народного единства отмечается как символ единства многонационального российского народа, гражданской солидарности и исторической преемственности поколений. Праздник был установлен в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов», — рассказали URA.RU в пресс-службе филиала РТРС «Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра».
Ранее URA.RU сообщало о том, что в День народного единства в краевой столице пройдут различные мероприятия. В основном они запланированы в библиотеках, клубах и центрах досуга. Главный концерт состоится в ДК Солдатова. Попасть на него смогут обладатели пригласительных билетов.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!