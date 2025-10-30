«Тысячи невинных жизней»: Артюхов призвал ямальцев беречь историческую правду

«В этот день мы вспоминаем жертв политических репрессий», - сказал Артюхов Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обратился к жителям региона в День памяти жертв политических репрессий. В своем заявлении он подчеркнул важность сохранения исторической памяти и уважения к каждому человеку. Обращение губернатора опубликовано на официальном сайте правительства ЯНАО.

Памятник 501-й стройке в ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

«В этот день мы вспоминаем жертв политических репрессий, пострадавших от несправедливости режима, но сохранивших достоинство и веру в будущее. Наша страна прошла через множество скорбных событий. Одно из них — 501-ая стройка, забравшая и покалечившая тысячи невинных жизней», — цитирует пресс-служба окружного правительства слова главы региона.

501-я стройка — неоконченная железная дорога, между Салехардом и Игаркой, которую возводили заключенные ГУЛАГа. По данным историков, на этом объекте погибли и были искалечены тысячи человек. Артюхов отметил, что сейчас важно беречь историческую правду, чтобы не допустить повторения трагических ошибок прошлого. По его словам, на Ямале чтят память сильных духом людей, а долг каждого — передавать истории жертв репрессий молодому поколению.

