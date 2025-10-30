У работника компании в ЯНАО похитили зарплату и перевели на счет матери

У работника компании в ЯНАО похитили заработок Фото: Илья Московец © URA.RU

В Губкинский городской суд (ЯНАО) поступило уголовное дело о мошенничестве с выплатой заработной платы работнику коммерческой организации. Обвиняемый в июне 2025 года перечислил зарплату коллеги на счет своей матери. Ущерб составил 140 тысяч рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры ЯНАО.

«В ходе предварительного следствия установлено, что в июне 2025 года у работника одной из коммерческих организаций города возник преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств, предназначенных в качестве заработной платы одному из его коллег», — говорится в релизе, опубликованном на сайте окружной прокуратуры.

Как уточнили в ведомстве, следствием установлено, что фигурант дела обманным путем убедил одного из сотрудников перевести более 140 тысяч рублей на чужой банковский счет, сообщив заведомо ложные сведения о принадлежности карты жене потерпевшего. «В результате преступных действий обвиняемого потерпевшему причинен материальный ущерб в крупном размере», — отметили в прокуратуре ЯНАО.

