Учитель из ЯНАО потеряла ребенка из-за давления со стороны директора школы

Педагог из села Мыс Каменный Ямальского района ЯНАО потеряла ребенка на девятой неделе беременности, как она считает, после скандала с директором школы. Руководитель ежедневно выживает сотрудницу, оказывая психоэмоциональное давление. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала пострадавшая Диана Южакова.

«Я работаю в образовательном центре „Созвездие“, стаж 9 лет. С марта 2025 года на меня оказывает давление директор — Марина Гулида. Она прилюдно высмеивает мой внешний вид и агрессивно ведет себя по отношению ко мне, намеренно создает невыносимые условия труда. Руководитель с криком посещала мой кабинет, где позволила себе рукоприкладство. В этот момент я была беременна. После этой ситуации я потеряла ребенка», — уточнила девушка.

Собеседница агентства добавила, что после отпускного периода руководитель продолжает травлю, публично заставляет уволиться. При этом после обращения в районный департамент образования ситуация только усугубилась. «Первого сентября меня вызвали в кабинет директора на совещание посредствам видео-конференц связи. О теме совещания меня не уведомили. Там присутствовали заместители директора и представители администрации, которые оказывая давление заставляли уволиться со ставки советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями», — объяснила она.

Южакова является единственным в селе тьютором. Это ее основная должность, которая заключается в непрерывном сопровождении учеников с ОВЗ. Однако в июне 2025 года Гулида сообщила о сокращении этой должности. «Не дают спокойно работать. Полноценного образования в этом учреждении обучающиеся не могут получить из-за постоянных конфликтов среди педагогического состава, а именно со стороны руководителя», — уточнила собеседница.

В окружном управлении МВД агентству сообщили, что правоохранителями была осуществлена проверка. «Данная гражданка действительно обращалась с заявлениями в ОМВД Ямальского района, что руководством образовательной организации в отношении ее совершаются противоправные действия. По данному факту сотрудники полиции проводили проверку, по результатам которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Данное решение утверждено прокуратурой Ямальского района», — сообщили корреспонденту в пресс-службе УМВД ЯНАО.

Агентство также направило запросы в мэрию Ямальского района. Ответ ожидается. Связаться с директором школы по номерам, указанным в интернете, корреспонденту не удалось.

В мэрии ответили, что 9 мая 2025 года в образовательном центре «Созвездие» села Мыс Каменный проводилась тематическая линейка, на которой все сотрудники должны были присутствовать в деловом стиле. Южакова нарушила дресс-код, за что и получила замечание от руководителя образовательного центра. Какого-либо давления и оскорбительных высказываний со стороны директора на Южакову не было.