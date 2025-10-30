Ямальским бюджетникам повысят зарплаты с 2026 года

Ямальские бюджетники могут рассчитывать на рост зарплаты с 2026 года Фото: Илья Московец © URA.RU

С 2026 года минимальный оклад работников государственных и муниципальных учреждений Ямала повысится до федерального уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Проект соответствующего постановления уже опубликован на сайте окружных властей.

Как сообщили URA.RU в департаменте экономики ЯНАО, изменения предлагается внести в положение об установлении системы оплаты труда работников государственных учреждений автономного округа — образования, медицины, архивов, науки, культуры и спорта. «Проектом предусмотрено повышение минимального размера оклада работников государственных и муниципальных учреждений автономного округа до уровня МРОТ», — пояснили в ведомстве.

По данным источника, наиболее существенно поднимут оклады для врачей и провизоров, а также для научных работников — от 32 до 49,6 тысячи рублей.

Финансирование повышения окладов планируется обеспечить за счет дополнительных бюджетных ассигнований, перераспределения стимулирующей части в структуре заработной платы в окладную часть, внутренних резервов. Не исключены мероприятия по оптимизации учреждений.

При этом в системе стимулирующих выплат произойдут серьезные изменения. Власти региона намерены отменить неэффективные или устанавливаемые без учета эффективности деятельности выплаты, а выплаты в процентах от оклада заменить на денежный эквивалент.

Подразумевается, что перечень стимулирующих выплат будет пересмотрен. Размеры окладов будут устанавливаться с учетом индексации, предусмотренной постановлением правительства округа от 14 марта 2025 года.

Региональным властям также рекомендовано организовать разъяснительные встречи с коллективами госучреждений. Главам муниципалитетов региона рекомендовано принять аналогичные решения по повышению окладов до уровня МРОТ для сотрудников местных администраций.