Ямальским бюджетникам повысят зарплаты с 2026 года

В ЯНАО минимальные оклады бюджетников вырастут до уровня МРОТ
30 октября 2025 в 11:40
Ямальские бюджетники могут рассчитывать на рост зарплаты с 2026 года

Ямальские бюджетники могут рассчитывать на рост зарплаты с 2026 года

Фото: Илья Московец © URA.RU

С 2026 года минимальный оклад работников государственных и муниципальных учреждений Ямала повысится до федерального уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Проект соответствующего постановления уже опубликован на сайте окружных властей.

Как сообщили URA.RU в департаменте экономики ЯНАО, изменения предлагается внести в положение об установлении системы оплаты труда работников государственных учреждений автономного округа — образования, медицины, архивов, науки, культуры и спорта. «Проектом предусмотрено повышение минимального размера оклада работников государственных и муниципальных учреждений автономного округа до уровня МРОТ», — пояснили в ведомстве.

По данным источника, наиболее существенно поднимут оклады для врачей и провизоров, а также для научных работников — от 32 до 49,6 тысячи рублей.  
Финансирование повышения окладов планируется обеспечить за счет дополнительных бюджетных ассигнований, перераспределения стимулирующей части в структуре заработной платы в окладную часть, внутренних резервов. Не исключены мероприятия по оптимизации учреждений. 

При этом в системе стимулирующих выплат произойдут серьезные изменения. Власти региона намерены отменить неэффективные или устанавливаемые без учета эффективности деятельности выплаты, а выплаты в процентах от оклада заменить на денежный эквивалент.

Подразумевается, что перечень стимулирующих выплат будет пересмотрен. Размеры окладов будут устанавливаться с учетом индексации, предусмотренной постановлением правительства округа от 14 марта 2025 года.

Региональным властям также рекомендовано организовать разъяснительные встречи с коллективами госучреждений. Главам муниципалитетов региона рекомендовано принять аналогичные решения по повышению окладов до уровня МРОТ для сотрудников местных администраций.

Проект постановления опубликован 29 октября и проходит стадию общественного обсуждения. На Ямале не раз подчеркивали, что повышение окладов бюджетников до уровня МРОТ — часть масштабной реформы оплаты труда в регионе.

Комментарии (1)
  • Обратите внимание что
    30 октября 2025 11:51
    Врачи и так хорошо получают, нужно госслужащих зарплату повышать.
