На Ямале малыш родился в машине скорой помощи. Фото
Роды фельдшерам пришлось принимать в машине
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Бригада Новоуренгойской станции скорой медицинской помощи приняла роды прямо в автомобиле, когда в микрорайоне Коротчаево к ним обратилась женщина на 40-й неделе беременности. Подробности сообщают в окружном правительстве.
«Бригада Новоуренгойской станции скорой медицинской помощи приехала в микрорайон Коротчаево на вызов к женщине. Она была на 40-й неделе беременности и жаловалась на боли внизу живота», — сообщает telegram-канал «Ямал. Официально».
Как отметил источник, решение принять роды в машине было вынужденным: схватки у женщины начались в дороге и быстро усиливались. «Когда стало понятно, что доехать до больницы уже не получится, фельдшеры Фатима Бихаева и Алексей Булгаков попросили водителя Василия Михайлишина остановиться и помогли появиться малышу на свет», — рассказали в «ЯМАЛ. Официально».
На свет появился здоровый мальчик
Фото: Ямал. Официально.
По уточненной информации, ребенок родился полностью здоровым — угрозы его жизни и здоровью, а также состоянию его матери, нет. Малыша вместе с мамой сразу после родов доставили в родильное отделение Новоуренгойской центральной городской больницы. Сейчас молодая мама с сыном чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке домой.
