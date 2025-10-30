Роды фельдшерам пришлось принимать в машине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бригада Новоуренгойской станции скорой медицинской помощи приняла роды прямо в автомобиле, когда в микрорайоне Коротчаево к ним обратилась женщина на 40-й неделе беременности. Подробности сообщают в окружном правительстве.

«Бригада Новоуренгойской станции скорой медицинской помощи приехала в микрорайон Коротчаево на вызов к женщине. Она была на 40-й неделе беременности и жаловалась на боли внизу живота», — сообщает telegram-канал «Ямал. Официально».

Как отметил источник, решение принять роды в машине было вынужденным: схватки у женщины начались в дороге и быстро усиливались. «Когда стало понятно, что доехать до больницы уже не получится, фельдшеры Фатима Бихаева и Алексей Булгаков попросили водителя Василия Михайлишина остановиться и помогли появиться малышу на свет», — рассказали в «ЯМАЛ. Официально».

Продолжение после рекламы

На свет появился здоровый мальчик Фото: Ямал. Официально.