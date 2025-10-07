Телефонные мошенники придумали новую схему обмана

В России зафиксирована новая схема телефонного мошенничества: злоумышленники представляются сотрудниками «компании-оператора домофона» и под предлогом замены ключей выманивают у граждан коды для входа на портал «Госуслуги». Об этом сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) со ссылкой на данные МВД и Роскомнадзора.
«В разных регионах России активизировался новый вид телефонного мошенничества, замаскированный под обслуживание домофонов», — рассказал Сергей Гаврилов, его слова передает РИА Новости. Он пояснил, что мошенники звонят жильцам многоквартирных домов, называют фамилию, номер квартиры и сообщают о якобы плановой замене ключей — например, с 10 до 12 часов следующего дня. Для убедительности злоумышленники могут ссылаться на договор с управляющей компанией. Далее жертве предлагают «зарезервировать» необходимое количество новых ключей, пообещав, что на телефон придет смс с номером «талона». На деле это одноразовый код подтверждения для входа на портал «Госуслуги». Получив этот код, мошенники получают доступ к личным данным, банковским сервисам, а иногда и к оформлению кредитов на имя владельца аккаунта.
Чаще всего жертвами становятся пожилые люди или жильцы старых домов, где действительно проводятся работы по обновлению домофонного оборудования. Схема основана на методах социальной инженерии, когда человек сам передает конфиденциальную информацию, не подозревая подвоха, отметил Гаврилов. Он уточнил, что управляющие компании и подрядчики не просят коды из смс и не раздают ключи на улице. Все работы проводятся официально, о замене жильцов уведомляют заранее, а дополнительные ключи заказывают только по паспорту собственника в офисе или через личный кабинет.
Депутат призвал граждан быть бдительными и рассказал, что делать, если код уже был передан мошенникам. В первую очередь необходимо попытаться восстановить доступ к «Госуслугам» через форму «Восстановить доступ» или лично в МФЦ. Если злоумышленники сменили контактные данные, решить проблему можно только при личном обращении в центр обслуживания. После восстановления доступа рекомендуется сменить пароль, проверить историю действий и уведомить банк для предотвращения несанкционированных операций. Независимо от результата следует подать заявление в полицию с указанием времени звонка и номера, с которого поступил вызов. По словам Гаврилова, такие случаи уже фиксируются по всей стране, и только оперативная реакция граждан поможет предотвратить распространение мошеннической схемы.
