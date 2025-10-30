Нововведения могут спровоцировать увольнения челябинских водителей

Реформа имеет целью вывести грузоперевозки из тени Фото: Размик Закарян © URA.RU

Ужесточение контроля за транспортно-экспедиционной деятельностью в 2026 году способно спровоцировать в Челябинской области увольнение водителей. Как URA.RU сообщила руководитель рекрутингового агентства «Кадры для бизнеса» в Златоусте Надежда Латыпова, владельцы ряда транспортных фирм задумались о закрытии.

«На рынке много водителей перевозчиков о статусом самозанятых и просто частников. Им будет экономически не выгодно оформлять электронные путевые листы», — пояснила URA.RU Латыпова.

Реформа затронет экспедиторскую деятельность и грузоперевозки, ужесточив контроль за оборотом товаров. Изменения уже начались. С 1 сентября экспедиторы стали нести ответственность за проверку заказов и провоз изъятых из гражданского оборота грузов. С 1 марта 2026 года заработает реестр экспедиторов на платформе «ГосЛог», куда должны войти все операторы. Цифровизация отрасли предполагает необходимость вести экспедиторские документы и транспортные накладные в электронной форме.

«В связи с новым законом увеличатся расходы в транспортных компаниях, у частных водителей, предпринимателей. Деньги придется платить за подключение к специальной программе. Также придется нанимать специального человека, который будет вносить данные в программу. Или заниматься самому, что непросто. Эти расходы могут позволить себе только крупные транспортные логистические компании», — рассказала собеседница информагентства.

Многие водители пользуются кнопочными телефонами. Им придется освоить новые программы, подтвердил URA.RU заместитель директора крупного златоустовского перевозчика «Уралстар» Денис Рылин. Эксперт согласился с тем, что на начальном этапе некоторым компаниям придется набирать дополнительный персонал, чтобы курировал электронный документооборот.

«На нас новшества не отразятся: соблюдаем все требования. Уйдут компании, с которыми мы находились в неравных условиях. Вскоре манипуляции с отчетностью будут осложнены, что поставит всех в равные условия», — заметил URA.RU Рылин.