В Миассе введут туристический налог с 2026 года: что это значит

Отдых на Тургояке хотят обложить дополнительным налогом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В мэрии Миасса Челябинской области заявили, что планируют ввести туристический налог в 2026 году в размере 2%. Информацию во время Собрания депутатов озвучила заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Елена Пономарева. Что это значит и как коснется туристов — в материале на URA.RU.

Что известно о введении туристического налога в Миассе

Проект введения туристического налога администрация Миасса планирует внести на рассмотрение Собрания депутатов, отметил Пономарева. Предлагается установить фиксированную ставку в размере 2% на 2026 год. Бюджет должен получить не менее восьми миллионов рублей.

Мера направлена на привлечение дополнительных средств в бюджет города. Также на вырученные деньги удастся повысить привлекательность Миасса для туристов, добавила Пономарева.

Продолжение после рекламы

Что можно посмотреть в Миассе

Миасс обладает богатым туристическим потенциалом, особенно летом. В 2024 году официальный туристический поток в Миасском городском округе вырос со 130 до 225 тысяч.

Миасс привлекателен для туристов зимой и летом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральное место для отдыха — озеро Тургояк, которое еще называют «младшим братом Байкала» за его чистоту и прозрачность. Туристов также привлекает остров Веры, гора Лысая. Долгое время в окрестностях Миасса проводился Всероссийский «Ильменский фестиваль авторской песни».

Зимой работает крупнейший на Урале горнолыжный курорт «Солнечная долина». Таким разнообразием отдыха на любой вкус и в любой сезон не может похвастаться ни один муниципалитет в Челябинской области.

Как меня коснется появление туристического налога в Миассе

Проживать в отеле станет дороже на 2% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Налог в 2% будет взиматься с отелей, гостиниц, хостелов, глэмпингов, баз отдыха, санаториев и других мест временного проживания, которые включены в реестр классифицированных средств размещения. Владельцы этих мест, почти наверняка, включат эти 2% в стоимость размещения. На аренду квартир туристический налог не распространяется.

Где в Челябинской области уже действует туристический налог

Туристический налог сейчас действует только в городе Трехгорном. Он равен 1%. Но со следующего года налог отменяется.

В каких муниципалитетах России есть туристический налог

С 2018 года в России введен курортный сбор (не путать с туристическим налогом — прим. URA.RU). В качестве эксперимента он действовал в Алтайском, Ставропольском, Краснодарском краях и в Республике Крым.

Туристический налог в некоторых регионах России начали взимать с 1 января 2025 года. Ставка будет постепенно увеличиваться: если в 2025 году максимальная составляет 1%, к 2029 году поднимется до 5%.