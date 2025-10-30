В Миассе введут туристический налог с 2026 года: что это значит
Отдых на Тургояке хотят обложить дополнительным налогом
В мэрии Миасса Челябинской области заявили, что планируют ввести туристический налог в 2026 году в размере 2%. Информацию во время Собрания депутатов озвучила заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Елена Пономарева. Что это значит и как коснется туристов — в материале на URA.RU.
Что известно о введении туристического налога в Миассе
Проект введения туристического налога администрация Миасса планирует внести на рассмотрение Собрания депутатов, отметил Пономарева. Предлагается установить фиксированную ставку в размере 2% на 2026 год. Бюджет должен получить не менее восьми миллионов рублей.
Мера направлена на привлечение дополнительных средств в бюджет города. Также на вырученные деньги удастся повысить привлекательность Миасса для туристов, добавила Пономарева.
Что можно посмотреть в Миассе
Миасс обладает богатым туристическим потенциалом, особенно летом. В 2024 году официальный туристический поток в Миасском городском округе вырос со 130 до 225 тысяч.
Миасс привлекателен для туристов зимой и летом
Центральное место для отдыха — озеро Тургояк, которое еще называют «младшим братом Байкала» за его чистоту и прозрачность. Туристов также привлекает остров Веры, гора Лысая. Долгое время в окрестностях Миасса проводился Всероссийский «Ильменский фестиваль авторской песни».
Зимой работает крупнейший на Урале горнолыжный курорт «Солнечная долина». Таким разнообразием отдыха на любой вкус и в любой сезон не может похвастаться ни один муниципалитет в Челябинской области.
Как меня коснется появление туристического налога в Миассе
Проживать в отеле станет дороже на 2%
Налог в 2% будет взиматься с отелей, гостиниц, хостелов, глэмпингов, баз отдыха, санаториев и других мест временного проживания, которые включены в реестр классифицированных средств размещения. Владельцы этих мест, почти наверняка, включат эти 2% в стоимость размещения. На аренду квартир туристический налог не распространяется.
Где в Челябинской области уже действует туристический налог
Туристический налог сейчас действует только в городе Трехгорном. Он равен 1%. Но со следующего года налог отменяется.
В каких муниципалитетах России есть туристический налог
С 2018 года в России введен курортный сбор (не путать с туристическим налогом — прим. URA.RU). В качестве эксперимента он действовал в Алтайском, Ставропольском, Краснодарском краях и в Республике Крым.
Туристический налог в некоторых регионах России начали взимать с 1 января 2025 года. Ставка будет постепенно увеличиваться: если в 2025 году максимальная составляет 1%, к 2029 году поднимется до 5%.
В этом году туристический налог действует в Республиках Алтай, Карелия, Камчатском крае. Также в Архангельске, Владимире, Муроме, Зеленоградске, Калининграде, Краснодаре, Перми, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Ессентуках, Тамбове, Казани и других.
