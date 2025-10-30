Спикер челябинского заксобрания Гербер получил два новых руководящих поста

Олег Гербер будет следить за достоверностью деклараций о доходах, поданных депутатами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель заксобрания Челябинской области Олег Гербер возглавит две новообразованные комиссии ЗСО. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания.

«В структуре законодательного собрания образованы две постоянные комиссии. Это комиссия по регламенту и депутатской этике, а также комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами законодательного собрания, за соблюдением депутатами ограничений и запретов, связанных с депутатской деятельностью, и по урегулированию конфликта интересов. В состав комиссий войдут депутаты — члены президиума ЗСО. Возглавит комиссии председатель областного парламента», — сообщили в пресс-службе заксобрания.

В ведение комиссии по регламенту и депутатской этике войдут вопросы, связанные с рассмотрением проектов постановлений о регламенте и внесением в него изменений, контроль за соблюдением регламента, депутатской этики и внесение предложений по устранению выявленных нарушений. Также комиссия будет проводить анализ участия депутатов в заседаниях, работе комитетов и так далее.

