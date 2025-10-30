Завершение реформы: в 26 городах и округах Челябинской области пройдут выборы глав

Виталий Родионов покинул кресло депутата челябинской гордумы ради поста главы Чесменского района Фото: Денис Петров © URA.RU

В 26-ти из 43-х муниципалитетов Челябинской области в ноябре состоятся конкурсы по отбору кандидатур на должности глав городских и муниципальных округов. Это станет финальным шагов в формировании органов власти округов после ликвидации районов области. О том, где поменяются руководители муниципалитетов — в материале URA.RU.

Новых глав выберут депутаты

В большинстве бывших районов, ставших муниципальными округами, конкурсы назначены на ноябрь. 11 ноября конкурс состоится в Кунашакском округе, 12 ноября — в Карталинском, 13 ноября — в Каслинском, 14 ноября — в Красноармейском округе. Также до конца ноября конкурсы пройдут в Аргаяшском, Ашинском, Варненском, Верхнеуральском, Кизильском, Нагайбакском, Октябрьском, Сосновском, Увельском, Чесменском, Агаповском, Еманжелинском, Еткульском, Катав-Ивановском, Троицком и Уйском муниципальных округах. В Кусинском, Брединском и Чебаркульском муниципальных округах конкурсы состоятся 1, 3 и 4 декабря соответственно. Сроки приема заявок от участников конкурсов завершились в октябре.

Финальный аккорд реформы

Выборы связаны с формированием органов власти муниципальных округов. Преобразование районов в округа в регионе началось с 2022 года, когда округом стал Коркинский район. В 2024 году в рамках муниципальной реформы в округа были преобразованы Пластовский, Саткинский и Нязепетровский районы. В начале 2025 года преобразование коснулось всех остальных районов.

Продолжение после рекламы

В сентябре были избраны собрания депутатов новых муниципальных образований, которые объявили конкурсы по отбору кандидатур на должности глав. По итогам конкурсов комиссии отберут не менее двух кандидатов на пост главы в каждом муниципалитете. Из них депутатам предстоит выбрать нового главу. Выборы должны состояться до Нового года. С выборами глав новых муниципалитетов процесс формирования их органов власти будет завершен.

По информации URA.RU, главы большинства муниципалитетов сохранят посты. Под вопросом позиции главы Брединского района Николая Плохих. Проигрыш на выборах экс-спикера Жанны Артеменко показал, что ситуация в муниципалитете выходит из-под контроля администрации. На это же указывает то, что нового спикера собрания депутатов удалось выбрать лишь с третьей попытки после вмешательства политблока правительства региона. Также потеряет пост глава Варненского района Константин Моисеев. Он написал заявление о досрочной отставке, но депутаты отставку не приняли. Моисеев продолжит исполнять полномочия до выборов нового главы муниципалитета.

Плановая смена

Помимо выборов, связанных с преобразованием в округа, в Южноуральске, Усть-Катаве и Кыштыме пройдут выборы мэров, не связанные с муниципальной реформой. В Южноуральске и Усть-Катаве полномочия мэров Ярослава Куленко и Сергея Семкова истекают, в Кыштыме мэр Людмила Шеболаева перешла на работу в горсобрание, освободив кресло главы. Конкурс по отбору кандидатов на пост мэра Усть-Катава состоится 13 ноября, Южноуральска — 20 ноября, Кыштыма — 24 ноября. Если глава Южноуральска с высокой вероятностью может переизбраться на новый срок, то известно, что мэр Усть-Катава Семков в выборах принимать участие не будет. Вероятным фаворитом на выборах мэра Кыштыма станет временно возглавивший город после отставки Шеболаевой вице-мэр по экономике и инвестициям Алексей Заикин.

Временные могут остаться

Смена власти ожидается и в двух муниципалитетах, где главы ушли в досрочную отставку. В Чесменском муниципальном округе после отставки главы района Татьяны Жморщук временным руководителем администрации стал экс-депутат гордумы Челябинска, 54-летний Виталий Родионов. В Троицком муниципальном округе подал в отставку глава муниципалитета Тимур Мухамедьяров. Временным главой назначен бывший первый замглавы Карталинского района Арсений Куличков.

Главы намерены удержать власть

Что касается кандидатур на пост руководителей округов, то в большинстве муниципалитетов на конкурс подали документы действующие главы. Так, на участие в конкурсе на пост главы Карталинского округа заявлены три кандидата. Это действующий глава района Анатолий Вдовин, а также местный депутат Кайрат Ихсанов и руководитель аппарата районной администрации Елена Борисова.

Продолжение после рекламы

На пост главы Кунашакского округа претендуют четыре человека. Это действующий глава Рамиль Вакилов, глава местной контрольно-ревизионной комиссии Венера Юсупова, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации района Флорида Хабибуллина и предприниматель, руководитель районного отделения «Справедливой России» Даян Иштимиров.

Политолог Александр Мельников в комментарии URA.RU заявил, что плановые замены муниципальных глав снова напоминают о проблеме короткой кадровой скамейки. При этом, по его мнению, с учетом того, что активное обновление мэрских рядов было уже проведено ранее (преимущественно в 2024 году до губернаторских выборов), в большинстве территорий можно ожидать продолжения работы действующих руководителей.