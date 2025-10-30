Из-за детской шалости в Коркино погибла женщина

При пожаре в городе Коркино Челябинской области погибла женщина. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, наиболее вероятная причина пожара — детская шалость с огнем.

«На улице Карла Маркса, на первом этаже пятиэтажки горела комната на площади 20 квадратных метров. Задымление распространилось в подъезд. Жильцы успели эвакуироваться самостоятельно. При проведении проверки на лестничной клетке пятого этажа была обнаружена женщина без сознания. Сотрудники МЧС России вынесли ее из опасной зоны и передали работникам скорой помощи. К сожалению, реанимационные мероприятия не дали результата, женщина погибла», — сообщили в пресс-центре главка.