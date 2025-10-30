В Копейске, где на предприятии произошел взрыв, отменили режим ЧС
В Копейске сняли режим ЧС
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Копейске Челябинской области, где в ночь на 23 октября на одном из предприятий произошел взрыв, отменен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
«30 октября Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение об отмене режима „Чрезвычайная ситуация“, в связи с ликвидацией очага техногенного пожара, завершением аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Копейского городского округа», — сообщила пресс-служба администрации города. Информация размещена в telegram-канале.
Режим ЧС был введен 23 октября решением специальной комиссии. Причиной введения особого режима стало происшествие на одном из промышленных предприятий, приведшее к пожару и взрыву. В результате происшествия погибшими числятся 23 человека. Тела 16-ть из найдены, останки еще семи предстоит идентифицировать. Похороны первых жертв трагедии прошли накануне.
Материал из сюжета:На заводе под Челябинском произошел взрыв
