Общество

В Копейске, где на предприятии произошел взрыв, отменили режим ЧС

30 октября 2025 в 18:41
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске Челябинской области, где в ночь на 23 октября на одном из предприятий произошел взрыв, отменен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета. 

«30 октября Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение об отмене режима „Чрезвычайная ситуация“, в связи с ликвидацией очага техногенного пожара, завершением аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Копейского городского округа», — сообщила пресс-служба администрации города. Информация размещена в telegram-канале. 

Режим ЧС был введен 23 октября решением специальной комиссии. Причиной введения особого режима стало происшествие на одном из промышленных предприятий, приведшее к пожару и взрыву. В результате происшествия погибшими числятся 23 человека. Тела 16-ть из найдены, останки еще семи предстоит идентифицировать. Похороны первых жертв трагедии прошли накануне. 

Материал из сюжета:

На заводе под Челябинском произошел взрыв

