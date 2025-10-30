В Челябинске за три дня выявили 126 нарушений водителями автобусов
В городе прошел рейд ГИБДД
В Челябинске за три дня было выявлено 126 нарушений водителями автобусов, в том числе неисправности техники. Об этом сообщили в пресс-службе городской ГАИ.
«В рамках профилактического мероприятия „Автобус“, которое проходило на территории Челябинска в период с 27 по 29 октября, проведена усиленная работа по выявлению нарушений в сфере пассажирских перевозок. В ходе мероприятия инспекторами Госавтоинспекции было выявлено 126 нарушений водителями автобусов», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Инспекторы осуществляли проверки непосредственно на маршрутах следования. В ходе проверок контролировалось соблюдение ПДД водителями, оценивалось техническое состояние автобусов, проверялось прохождение предрейсовых медицинских осмотров, а также соблюдение установленных норм режима труда и отдыха водителей посредством считывания информации с тахографов транспортных средств.
Оказалось, что водители эксплуатировали автобусы при наличии технических неисправностей или в условиях, запрещающих их использование, ездили без техосмотра или с неисправными тормозами, а также без ремней безопасности. Кроме того, водители допустили нарушения правил выполнения маневров, несоблюдение правил остановки и стоянки, оставляли место ДТП и ездили без полиса ОСАГО.
