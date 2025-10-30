Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Транспорт

Расписание электричек из Челябинска изменится в ноябрьские праздники

30 октября 2025 в 16:52
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Поезда изменят график движения только на праздничные дни

Поезда изменят график движения только на праздничные дни

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске в предстоящие ноябрьские праздники изменится расписание пригородных поездов. Это коснется электричек, следующих в Полетаево, Златоуст и Магнитогорск, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

«Порядок курсирования пригородных поездов на ЮУЖД изменится в праздничные выходные ноября. Изменения связаны с тем, что праздничный день 4 ноября выпадает на вторник, а в субботу 1 ноября установлен рабочий день», — сообщили в пресс-службе ЮУЖД. 

Изменения затронут пригородной поезд № 6004 Полетаево-1 — Челябинск (отправление в 07:31). Он назначен на 1 ноября вместо 3 и 4 ноября. Также поезда № 7148 Златоуст — Челябинск (отправление в 17:41), который назначен на 4 ноября вместо 2 ноября. 

Продолжение после рекламы

«Ласточки» в Магнитогорск (№ 7905) и обратно (№ 7906) также изменят график движения. В Магнитогорск (отправление в 12:35) назначен на 4 ноября вместо 31 октября, поезд в Челябинске (отправление в 11:25) назначен на 4 ноября вместо 31 октября.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал