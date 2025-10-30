Расписание электричек из Челябинска изменится в ноябрьские праздники
Поезда изменят график движения только на праздничные дни
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Челябинске в предстоящие ноябрьские праздники изменится расписание пригородных поездов. Это коснется электричек, следующих в Полетаево, Златоуст и Магнитогорск, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).
«Порядок курсирования пригородных поездов на ЮУЖД изменится в праздничные выходные ноября. Изменения связаны с тем, что праздничный день 4 ноября выпадает на вторник, а в субботу 1 ноября установлен рабочий день», — сообщили в пресс-службе ЮУЖД.
Изменения затронут пригородной поезд № 6004 Полетаево-1 — Челябинск (отправление в 07:31). Он назначен на 1 ноября вместо 3 и 4 ноября. Также поезда № 7148 Златоуст — Челябинск (отправление в 17:41), который назначен на 4 ноября вместо 2 ноября.
«Ласточки» в Магнитогорск (№ 7905) и обратно (№ 7906) также изменят график движения. В Магнитогорск (отправление в 12:35) назначен на 4 ноября вместо 31 октября, поезд в Челябинске (отправление в 11:25) назначен на 4 ноября вместо 31 октября.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!