Расписание электричек из Челябинска изменится в ноябрьские праздники

В Челябинске в предстоящие ноябрьские праздники изменится расписание пригородных поездов. Это коснется электричек, следующих в Полетаево, Златоуст и Магнитогорск, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

«Порядок курсирования пригородных поездов на ЮУЖД изменится в праздничные выходные ноября. Изменения связаны с тем, что праздничный день 4 ноября выпадает на вторник, а в субботу 1 ноября установлен рабочий день», — сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Изменения затронут пригородной поезд № 6004 Полетаево-1 — Челябинск (отправление в 07:31). Он назначен на 1 ноября вместо 3 и 4 ноября. Также поезда № 7148 Златоуст — Челябинск (отправление в 17:41), который назначен на 4 ноября вместо 2 ноября.

