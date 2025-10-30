Логотип РИА URA.RU
В ноябре Свердловскую область охватит арктический воздух

30 октября 2025 в 12:51
В последний месяц осени в регионе станет холодно

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловскую область в первый день ноября поступит арктический воздух, который охватит весь регион. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр. 

«1 ноября арктический воздух охватит весь Урал. Снег в небольшом количестве будет отмечаться и в южных районах Свердловской области», — сказано в официальном telegram-канале станции. 

2 числа западный циклон пройдет через юг Челябинской области, не задев при этом Свердловскую. Осадки почти прекратятся. При этом в наступление на юг выдвинется арктический антициклон, и холод усилится.

