В ноябре Свердловскую область охватит арктический воздух

В последний месяц осени в регионе станет холодно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловскую область в первый день ноября поступит арктический воздух, который охватит весь регион. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.

«1 ноября арктический воздух охватит весь Урал. Снег в небольшом количестве будет отмечаться и в южных районах Свердловской области», — сказано в официальном telegram-канале станции.