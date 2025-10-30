Огурцы, курица и помидоры подорожали в Свердловской области

Курица подорожала на 4,68 рубля за неделю Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Свердловской области за неделю сильнее всего подорожали курица, свинина, огурцы и помидоры. Актуальные данные публикует Свердловскстат.

В период с 20 по 27 октября курица подорожала на 2,18% — до 219,32 рубля в среднем за килограмм. Аналогично подорожали помидоры — до 211,47 рубля в среднем (2,18%). Огурцы стали дороже на 5,81%, в среднем их продавали за 127,32 рубля за килограмм.