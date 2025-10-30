Появилось видео из леса в Екатеринбурге, где нашли голый труп без головы

На месте обнаружения останков работают криминалисты (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Юго-Западный лесопарк Екатеринбурга съехались силовики из разных ведомств. Представители СКР и полиции работают на месте, где был обнаружен обезглавленный женский труп, сообщает источник URA.RU.

Собеседник агентства поделился оперативными кадрами. На них виден осенний лес, разбросанные вещи и жуткие останки неизвестной. Место ЧП оцеплено, криминалисты проводят работы.

Предположительно, тело пролежало в лесу около полугода. Официальных комментариев по поводу случившегося от силовых ведомств пока не поступало.

