В Свердловской области нет людей, чтобы решать задачи Путина
В регионе образовался дефицит аграриев
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Свердловской области не хватает кадров для решения задач президента РФ Владимира Путина по увеличению к 2030 году (от уровня 2021-го) производства собственной сельхозпродукции, экспорта и усиления независимости страны в отрасти агропромышленного комплекса (АПК). Поскольку регион промышленный, жители села уходят на производство. Об этом в ходе пленарной сессии, прошедшей в рамках выставки «Агропром Урал» в «Екатеринбург-ЭКСПО», рассказала областной министр АПК Анна Кузнецова, передает корреспондент URA.RU.
«Сельское население в области составляет всего 16%. Мы понимаем, что в сегодняшних условиях село, в том числе, является поставщиком кадров и для оборонной промышленности, и для других видов промышленности. Отток населения из сельских территорий напрямую влияет на результат наших сельхозтоваропроизводителей, на то, как они смогут реализовать эти задачи», — подчеркнула Кузнецова.
Она добавила, что в регионе действуют разные меры поддержки, чтобы сохранить кадры. В частности, есть субсидирование при строительстве жилья специалистам.
Согласно поставленным задачам президента, план по производству зерна в 2030-м в Свердловской области составляет 913, 3 тысячи тонн. В 2021 году регион выдавал 520,9 тысяч тонн. По УрФО план на 2030-й — 7,6 млн тонн зерна.
План по картофелю в Свердловской области на 2030 год — 279,1 тысяча тонн (в 2021 году было 189,4). По овощам — 79,3 тысячи тонн (в 2021 году было 53,9).
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!