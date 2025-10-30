В Свердловской области нет людей, чтобы решать задачи Путина

В регионе образовался дефицит аграриев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловской области не хватает кадров для решения задач президента РФ Владимира Путина по увеличению к 2030 году (от уровня 2021-го) производства собственной сельхозпродукции, экспорта и усиления независимости страны в отрасти агропромышленного комплекса (АПК). Поскольку регион промышленный, жители села уходят на производство. Об этом в ходе пленарной сессии, прошедшей в рамках выставки «Агропром Урал» в «Екатеринбург-ЭКСПО», рассказала областной министр АПК Анна Кузнецова, передает корреспондент URA.RU.

«Сельское население в области составляет всего 16%. Мы понимаем, что в сегодняшних условиях село, в том числе, является поставщиком кадров и для оборонной промышленности, и для других видов промышленности. Отток населения из сельских территорий напрямую влияет на результат наших сельхозтоваропроизводителей, на то, как они смогут реализовать эти задачи», — подчеркнула Кузнецова.

Она добавила, что в регионе действуют разные меры поддержки, чтобы сохранить кадры. В частности, есть субсидирование при строительстве жилья специалистам.

Согласно поставленным задачам президента, план по производству зерна в 2030-м в Свердловской области составляет 913, 3 тысячи тонн. В 2021 году регион выдавал 520,9 тысяч тонн. По УрФО план на 2030-й — 7,6 млн тонн зерна.