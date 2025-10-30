За жизнь третьей жертвы борются врачи Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Сотни жителей Ревды (Свердловская область) пришли проститься с сестрами, которых насмерть сбил пьяный Михаил Слободян (он вину признал). Отпевание пройдет в храме Архистратига Божия Михаила, передает корреспондент URA.RU.

Возле храма дежурят медики. Горожане взяли с собой зонтики — в Ревде идет небольшой дождь.

Как писало URA.RU, авария произошла вечером 27 октября на улице Чехова. По предварительным данным, Слободян сел пьяным за руль, не справился с управлением и въехал в несовершеннолетних. После этого он врезался в здание «Монетки». Две школьницы скончались на месте ЧП, за жизнь третьей борются врачи.

Следователи возбудили дело против Михаила. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Во время избрания меры пресечения выяснилось, что в момент аварии он был под наркотиками и алкоголем. Суд поместил фигуранта в СИЗО до 26 декабря. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

